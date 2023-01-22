حياة كريمة: قوافل «وصل الخير» مستمرة في تقديم إجراءات الحماية الاجتماعية

أعلنت مؤسسة حياة كريمة مواصلة مبادرة «وصل الخير» جهودها في شتى أنحاء الجمهورية، فعلى مدار عام ومنذ انطلاق قوافل وصل الخير، نجحت المبادرة أن تجوب جميع المحافظات، بمشاركة متطوعين حياة كريمة، من أجل إيصال الدعم إلى مستحقيه.

الفئات الأولة بالرعاية

وأشارت «حياة كريمة» إلى أن قوافل «وصل الخير» استمرار لاجراءات الحماية الاجتماعية التي تقدمها المؤسسة للفئات الاكثر احتياجا، لافتةً إلى أن المؤسسة تمكنت من توزيع 43 ألف كرتونة مواد غذائية في محافظة سوهاج وحدها حتى اليوم، لافتة إلى أن القوافل مازالت مستمرة، في إطار تنفيذا توجيهات السيد رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي بالعمل لتوسع في مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأولى بالرعاية والسعي لتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.

مبادرة وصل الخير

ويأتي ذلك إيمانًا من مؤسسة حياة كريمة بدورها المجتمعى تجاه المواطنين الاكثر إحتياجاً فى مختلف محافظات الجمهورية ، وفى إطار الشراكة مع الجهات المعنية من شركاء النجاح لتوفير كافة سبل الحياة الكريمة والوقوف بجانب المواطنين، يأتي ذلك بعد التنسيق مع التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي لضمان عدم تكرار التوزيع بذات القري وتوحيدًا للجهود وضمان وصول المساعدات للمستحقين بشكل عادل.