ضبط 3 أشخاص أصابوا عاملا أثناء سرقته بالإكراه في العجوزة

ألقت مباحث العجوزة القبض على 3 أشخاص أثناء سرقتهم هاتفا محمولا، كرها، من عامل بدائرة قسم شرطة العجوزة، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الواقعة.. سرقة بالإكراه

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من المقدم حسام العباسى رئيس مباحث العجوزة، يفيد فيه بضبط كل من «محمد أ»، 24 عاما، بحوزته سلاح عاطل، ومقيم بولاق الدكرور، و«أصيل.م»، 19 عاما، عاطل، ومقيم المعتمدية، «محمد.غ»، 20 عاما، عاطل، وذلك عقب قيامهم بسرقة هاتف محمول من «عبدالله.ع»، عامل بمطعم بشارع السودان دائرة القسم، مصاب بجرح قطعي بالكتف الأيسر كرها عنه تحت تهديد السلاح واحداث إصابته.

اعترافات المتهمين

وبمواجهتهم أمام العميد هانى شعراوي رئيس قطاع الشمال، اعترفوا بارتكابهم الواقعة، تم العثور على الهاتف المحمول ومبلغ مالى قاموا بسرقته تحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات التي أمرت بحسبهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.