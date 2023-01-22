ضبط 41 قطعة سلاح و10 قضايا إتجار بالمخدرات في حملة أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية استهدفت دائرتي مركز شرطة الفتح وقسم شرطة أسيوط الجديدة بمديرية أمن أسيوط، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لا سيما استهداف وضبط حائزي ومتجري الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام، وأسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

ضبط 41 قطعة سلاح ناري عبارة عن 14 بندقية آلية - 10 بنادق خرطوش - طبنجة - 16 فرد محلي ومن الطلقات مختلفة الأعيرة، بحوزة 34 متهما لـ10 منهم معلومات جنائية.

ضبط 10 قضايا إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالهم ( كمية من المواد والقراص المخدرة) بحوزة 10 متهمين لـ5 منهم معلومات جنائية.

تنفيذ 633 حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار استمرار الحملات.