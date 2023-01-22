خبير تكنولوجيا لقناة القاهرة الإخبارية: شركات الاتصالات تأثرت سلبا بالأزمة الروسية الأوكرانية

تحدث المهندس بلال الحفناوي، خبير التكنولوجيا، عن تأثر شركات التكنولوجيا عالميا بالسلب، جراء الركود الاقتصادي العالمي.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وقال «الحفناوي» في مداخلته عبر خاصية سكايب ببرنامج مطروح للنقاش، مع الإعلامية إيمان الحويزي، المذاع على قناة القاهرة الإخبارية، إن شركات التكنولوجيا تأثرت كثيرا خلال الفترة الأخيرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية.

الاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاتصالات

وأضاف أن هذا يحدث بسبب ضعف شهية المستثمرين للاستثمار في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، وذلك بسبب تراجع أرباحها في الفترة الأخيرة.

مواقع التواصل الاجتماعي

واستطرد: «بعد أزمة انتشار كورونا، تزايد استخدام الناس لمواقع التواصل الاجتماعي، ما جعل الأرباح من الاستثمار في تلك المواقع كبيرة جدا، وتوقع المستثمرون استمرار الأمور على هذه الوتيرة، لكنهم تفاجأوا مؤخرا بهبوط في الأرباح».