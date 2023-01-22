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رئيس «الوطني الاتحادي» بالسودان لقناة القاهرة الإخبارية: لا نتهم أحدا بالخيانة

كتب:

محمد عزالدين
05:59 م | الأحد 22 يناير 2023
رئيس الحزب الوطني الاتحادي السوداني

رئيس الحزب الوطني الاتحادي السوداني

قال يوسف محمد زين، رئيس الحزب الوطني الاتحادي، إن الحزب على توافق مع جزء كبير من القوى السياسية، متابعا: «الذين لم نصل معهم إلى تفاهمات هم الذين نسعى لكسر هذا الحاجز معهم، والواقع يساعدنا الآن، ويشير إلى أن الاتفاق الإطاري لم يصل إلى غاياته التي يرجوها الناس».  

إدارة العملية بطريقة أفضل

وأضاف «زين»، خلال حوار خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت: «إذا كانت أديرت العملية بطريقة مختلفة لأدت لنتائج أفضل، ولا نُخّون أي أحد وأي موقف اتخذته أي جهة معينة هي تقديرات سياسية في وقت معين لكن الذي يهمنا أن التقديرات السياسية التي لم تفضي بالعملية السياسية إلى حل عليه أن يغادرها».

نتطرق إلى ما ينبغي أن يكون

وتابع رئيس الحزب الوطني الاتحادي في السودان: «هذا ما نقوله بصراحة في الغرف، الناس بتتكلم بوضوح وصراحة، عليكم أن تتراجعوا عن هذا وعلينا ما هو المطلوب منا، أعطينا صيغة وسط، وأصبح الجلوس مع البعض سهلا وحتى في اللقاءات لا يتطرق أحد إلى ما كان إنما نتطرق إلى ما ينبغي أن يكون».

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