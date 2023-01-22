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رئيس حزب سوداني لقناة القاهرة الإخبارية: الحوار ضروري من أجل الخروج برؤية

كتب:

محمد عزالدين
06:01 م | الأحد 22 يناير 2023
رئيس الحزب الوطني الاتحادي

رئيس الحزب الوطني الاتحادي

قال يوسف محمد زين، رئيس الحزب الوطني الاتحادي، إن الحزب جلس مع الوفد المصري برئاسة وزير الخارجية، وما طرحه هي نفس رؤيتهم، وهي أنه لا بد من أن يجلس ويتحاور الجميع للخروج برؤية.

الحوار فرصة للاستماع إلى الآخر

وأضاف «زين»، خلال حوار خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، «هي بالفعل فرصة للجلوس والاستماع للآخر وتذويب الجليد ومحاولة بناء الثقة والتنازل المشترك لصاحب البلد لأن من يتنازل للبلد هو كسب ولم يخسر، بغض النظر عن المكان، فكان من الممكن أن تكون في الخرطوم وتمت الدعوات كثيرة ولم يتم الاستجابة لها».

كتلة القوى الوطنية ترحب بفكرة الحوار

وتابع: «هذه الآن مساحة وفرتها لنا القاهرة، وكتلة القوى الوطنية نرحب بهذه الفكرة، وتعد مساحة للتلاقي للخروج برؤية إيجابية، وجزء من الأزمة الآن أن بعض الناس يعتقد أن مجرد دعوة الآخرين للمشاركة هي إغراق وخصما على المكاسب التي ربما تتحقق، وواحدة مما نؤمن به هو إبعاد السلطة عن المعادلة».

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