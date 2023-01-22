رئيس «الوطني الاتحادي» السوداني لقناة القاهرة الإخبارية: يجب جلوس جميع الأطراف لتعديل الاتفاق

قال رئيس الحزب الوطني الاتحادي السوداني، يوسف محمد زين، إنه يجب أن يجلس السودانيين جميعا على طاولة للنقاش، ليعدلوا الاتفاق الإطاري.

ما يتفق عليه سيكون رؤية الجميع

وأضاف «زين»، خلال حوار خاص على قناة «القاهرة الإخبارية»، ويقدمه الإعلامي جمال عنايت، أن البديل العملي عن الاتفاق الإطاري، أن يعتبر ما تم الاتفاق عليه مجهود، وأن يقدم الداعمون للثورة الذين لهم رؤى مجهوداتهم، مردفا: «نجلس على طاولة لنأخذ الاتفاق الإطاري بالجرح والتعديل نضيف له ونحذف منه».

ولفت زين، إلى أن ما يتفق عليه سيكون رؤية الجميع، أما عن وجود 3 كتل للحرية والتغيير، موضحا أنها لم تكن في السابق تضر بالعملية السياسية، والآن يجب أن يعود الجميع لمنصة التأسيس ابتداءً لتقييم الجهد الذي بذل.

السودان متنوع في ثقافاته وأعراقه ومعتقداته

وأوضح أن السودان متنوع في ثقافاته وأعراقه ومعتقداته، لذلك الخرطوم لا تمثل السودان، إذا اتجهت شمالا أو شرقا أو غربا ستجد تعقيدات كثيرة لابد أن تخاطب أمام الواجهة العريضة.

وأشار إلى أنه عندما نقول العودة لمنصة التأسيس تعتقد أنها غير كافية فلابد من استصحاب المكون الاجتماعي الموجود المعين لأن احتياجات الناس في النيل الازرق غير في النيل الأبيض غير في الشمالية غير الخرطوم.