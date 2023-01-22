عالم فائز بنوبل يقترح فرض ضرائب على «أثرياء الحظ» لحل أزمة عدم المساواة

قالت صحيفة «الجارديان» البريطانية، اليوم الأحد، إن الفائز بجائزة نوبل للاقتصاد، جوزيف ستيغليتز، دعا إلى فرض ضرائب، تصل إلى 70% على أثرى الأثرياء الذين حصلوا على ثرواتهم «عن طريق الحظ»، بحسب تعبيره، وذلك بهدف معالجة مشكلة عدم المساواة الاقتصادية الآخذة في الاتساع عالميا، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز عربية».

مجتمع أكثر تماسك ومساواة

وقال «ستيغليتز»،عالم الاقتصاد الأمريكي، 79 عاما، الحاصل على جائزة نوبل للاقتصاد عام 2001، والرائد في مجال العولمة وانعدام المساواة حول العالم، وفقا للصحيفة، إن فرض ضريبة دخل عالمية تصل إلى 70 % على فاحشي الثراء سيكون أمرا منطقيا، مضيفا أن الناس في القمة يعملون أقل في حال فرض ضرائب أكثر عليهم، وبذلك، سيصبح مجتمعنا أكثر تماسكا ومساواة.

وأشار كبير الاقتصاديين السابق في البنك الدولي إلى أن زيادة معدل ضريبة الدخل على الأشخاص الأكثر دخلا من شأنه أن يؤدي إلى مجتمع أكثر عدالة، وأن فرض الضرائب على أثرى الأثرياء عبر الأجيال سيكون له تأثير أكبر، وتابع أنه يجب فرض ضريبة على الثروات بنسب كبيرة، لأن جزءا كبيرا منها جاء بالوراثة.

مقترح أمريكي يتضمَّن فرض ضرائب على ثروات تزيد عن 50 مليار دولار

وفي سياق متصل، وصف «ستيغليتز» المقترح الذي تقدمت به عضوة مجلس الشيوخ الأميركي، إليزابيث وارن، بـ«المعقول»، ويتضمن فرض 2% ضريبة على الأشخاص الذين يملكون أصولا تزيد عن 50 مليون دولار، و3% على الأشخاص الذين يملكون أكثر من مليار دولار، مؤكدا أن وقتا طويلا سيمر على أن يتم إدخاله قيد التنفيذ، بحيث يمكنه التخفيف من مشكلات الولايات المتحدة، لافتا إلى أن جائحة كورونا فاقمت من مشكلة انعدام المساواة إلى مستويات مذهلة.