القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بإنشاء وكالة إعلام دون ترخيص

ألقت مباحث أكتوبر، القبض على 3 أشخاص قاموا بإنشاء وكالة إعلامية تبث من خارج مدينة الإنتاج بدائرة قسم شرطة أكتوبر أول، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

قنوات فضائية غير المرخصة

تلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من العقيد عمرو حجازي مفتش المباحث يفيد، بالقبض على كل من «عبدالله، و» 31 سنة حاصل على بكالريوس إعلام ومقيم دائرة القسم، و«عبدالرحمن، م» 29 سنة حاصل على ثانوية أزهرية، و«إسلام، ف» 24 سنة طالب؛ لقيامهم بإنشاء وإدارة وكالة إعلامية وإعلانية تقوم بإعداد محتوى القنوات الفضائية غير المرخصة والتي تبث من خارج مدينة الإنتاج الإعلامي وإنشاء استوديو ولوكيشن تصوير دون ترخيص من الجهات المختصة.

وتمكنت المباحث من إلقاء القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وحرر محضر بالواقعة وأحاله المقدم أحمد السوركي رئيس مباحث قسم أكتوبر أول، إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.