الأرصاد تحذر من زعابيب أمشير: رياح شديدة خلال أيام تصل إلى القاهرة

تشهد عدد من المحافظات نشاط الرياح خلال الأسبوع الجاري، وهو ما يُعد بداية مبكرة لنشاط الرياح والتي يشتهر بها شهر أمشير، ويزداد نشاط الريح من نهاية هذا الأسبوع ومطلع الأسبوع المقبل، قبل أن ينتهي شهر طوبة الجاري وفق التقويم القبطي المصري.

الأرصاد: نشاط للرياح في نهاية الأسبوع الجاري

وأشار البيان الصادرعن الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن مساحة نشاط الرياح تتسع خلال يومي الجمعة والسبت 27 و28 يناير الجاري الموافق أي قبل بداية شهر أمشير بعشرة أيام، حيث تنشط الرياح على مناطق ومحافظات القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

أمشير يسرق أسبوعاً من شهر طوبة بـ«زعابيبه»

ويتوافق مع يحدث من الظواهر الجوية مع الذي يردده المصريون عن شهر أمشير أنه يسرق أسبوعاً من شهر طوبة حيث تنشط الرياح والمعروفة بزعابيب أمشير قبل بداية الشهر القبطى الجديد فى 8 فبراير.

الأيام المقبلة تشهد نشاطا للرياح

وأوضح البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية أن الأيام المقبلة تشهد نشاطا للرياح فى عدد من المحافظات ويبدأ نشاط الرياح من الغد لكنه وفق البيان يكون هذا النشاط مقصورا على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات.

وتابع البيان أن الأمر كذلك يومي الثلاثاء والأربعاء في محافظات القاهرة الكبرى ثم تمتد إلى مناطق من غرب البلاد وكذلك على فترات أيضاً.