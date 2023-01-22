خبير اقتصادي يتوقع مردودا إيجابيا لأكبر مصنع مصري للغزل والنسيج في العالم

قال المهندس عبد الغني الأباصيري، خبير الصناعات النسيجية، إن إنشاء أكبر مصنع للغزل والنسيج في العالم في مصر بطاقة إنتاجية تتخطى 30 طنًا يوميًا، سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد الوطني.

تعميق المنتج المحلي والصناعة الوطنية

وأضاف «الأباصيري» لـ«القاهرة الإخبارية»، أن هدف الدولة المصرية هو تعميق المنتج المحلي والصناعة الوطنية والاهتمام بالقطاعات النسيجية، وأن إنشاء مصنع يشتمل على 188 ألف ماكينة على مساحة 62 ألف متر، يعمل على توفير جزء كبير من المواد الخام التي يتم استيرادها من خارج مصر، وتقديم منتج محلي بنسبة 100%.

تحديث 5 مغازل

وأوضح خبير الصناعات النسيجية، أن الدولة انتهت من تحديث 5 مغازل بخلاف هذا المصنع، خاصّة وأن مصر لديها أفضل أنواع القطن «طويل التيلة»، وهو ما سيساعد على تصدير منتج وطني جاهز.

وأشار إلى أن القطاع النسيجي يهدف إلى زيادة صادراته لتصل 100 مليار دولار سنويًا من الصادرات في هذا القطاع، لسد الفجوة بين الوارد والصادر في منتجات الغزل والنسيج.