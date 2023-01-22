مراسل قناة القاهرة الإخبارية: لقاء المستشار الألماني والرئيس الفرنسي لتقريب وجهات النظر في عدة أزمات

قال عربي مرزوق مراسل قناة القاهرة الإخبارية من برلين، إن لقاء اليوم بين المستشار الألماني أولاف شولتس، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، استهدف إيجاد حلول ومناقشة الأزمات التي ضربت علاقات البلدين مؤخرًا.

بداية الأزمة

وأضاف «مرزوق»، أن الأزمات بدأت حينما أعلنت برلين حزمة مساعدات اقتصادية بقيمة 200 مليار يورو لدعم الشركات الألمانية دون إعلام الجانب الفرنسي بذلك، وتفاقمت الأزمة بعد إعلان باريس تسليم الجيش الأوكراني دبابات دون التشاور مع برلين.

وتابع أن هناك ضغطًا كبيرًا من الاتحاد الأوروبي والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لتسليم أوكرانيا دبابات «ليوبارد 2»، بينما تخشى ألمانيا أن يسبب ذلك مشكلة كبيرة في الأزمة الروسية الأوكرانية.

فرنسا وألمانيا شريكان استراتيجيان

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية إلى أن لقاء اليوم يوجه رسالة للعالم والرئيس الروسي فلاديمير بوتين بصفة خاصّة، مفادها أن فرنسا وألمانيا يتشاركان فيما بينهما بخصوص الأزمة الروسية الأوكرانية، وفي العديد من الملفات الاقتصادية المهمة داخل الاتحاد الأوروبي.