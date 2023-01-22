إيمان الحصري: «القومي للطفولة» يدعم الطفل فهد الذي يطعم كلاب وقطط الشوارع

أعلنت الإعلامية إيمان الحصري، أن المهندسة دينا عثمان رئيس المجلس القومي للأمومة والطفولة، اتصلت بخط نجدة الطفل، من أجل الاستجابة للطفل فهد، الذي يطعم قطط وكلاب الشوارع، بعدما أبرز، برنامج «مساء DMC»، المذاع على قناة DMC حالته.

أضافت الحصري: «بعد عرض التقرير بنصف ساعة، بدأ المجلس يعمل على الاستجابة لهذه الحالة، وبالفعل نزل فريق الدراسة والدعم لمنزل وبيئة الطفل في الإسكندرية، وكنا معهم منذ الصباح، العائلة لا تملك شيئا، وتحتاج إلى شقة».

دراسة الحالة

وتابعت مقدمة البرنامج: «دراسة الحالة هي الطريقة المثلى لفعل الخبر، لتحديد ما إذا كانت هذه الحالة تستحق المساعدة، وبعد عرض البرنامج لقصة الطفل الذي يرأف بحيوانات الشوارع، أعلن المجلس تبني حالته، حيث أكدت دينا عثمان أنه سيتم منحه مكان آمن وسيتواصل مع وزارتي التربية والتعليم والتضامن الاجتماعي، وسنقف على الإمكانيات التي يمكن تقديمها للطفل.

حالة إنسانية صعبة

وقال الطفل: «قعدوا معايا وهيجيبوا لي شقة حلوة، وهطلع بطاقة تموين، وهقعد في افضل بيت»، وذكر التقرير أن المركز يتكون من غرفة وصالة تستفيد منها 3 عائلات معظم أطفالها متسربون من التعليم، كما يعاني أفراد الأسر من الروماتويد وسيتم التدخل من أجل توفير الرعايبة الصحية والدمج التعليمي وتوفير المسكن البديل والمعاش الملائم لفهد وأسرته، حيث جرى إنهاء إجراءات إدراج أسرته ببرنامج تكافل وكرامة.