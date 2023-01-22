بمرتب 7709 جنيهات.. شروط وظائف خدمة العملاء في المركز الثقافي البريطاني

عقب انتهاء الطلاب من المرحلة الدراسية والحصول على الشهادة الجامعية، يبدأون في البحث عن الوظائف الخالية ذات المرتبات العالية، ليعلن المركز الثقافي البريطاني عبر الموقع الرسمي الخاص به، عن وظائف خالية في المركز بمرتبات تصل إلى 7709 جنيهات.

وتهتم بوابة «الوطن» دائما بتقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير تفاصيل الوظائف الخالية في وظيفة مسؤول خدمة العملاء والمبيعات بالمركز الثقافي البريطاني، والشروط المطلوبة وطريقة التقديم، والتي جاءت كالتالي:

الشروط المطلوبة لوظائف المركز الثقافي البريطاني

- أن يكون المتقدم لوظائف المركز الثقافي البريطاني حاصل على دبلوم عالٍ أو ما يعادل عامين من الخبرة المهنية في خدمات العملاء.

- أن يكون لديه تجربة شاملة ومثبتة كخدمة عملاء ومبيعات تنفيذية.

- أن يكون لديه خبرة في تقنيات التسويق والتفاوض.

- أن يكون سريع التعلم ولديه شغف للعمل في وظيفة خدمة العملاء والمبيعات.

- أن يكون متحدثا للغة الإنجليزية على مستوى الكفاءة B2.

- أن يكون لديه الخبرة العملية مع برنامج CRM كميزة إضافية.

- يعمل في وظيفة مسؤول خدمة العملاء والمبيعات بالمركز.

مسؤوليات وظائف المركز الثقافي البريطاني

- يكون الهدف العام لموظف خدمة العملاء والمبيعات في مركز التدريس هو تأمين نتائج مبيعات ممتازة من الطلاب الجدد والحاليين لمساعدة مركز التدريس على تلبية أهداف المبيعات أو تجاوزها.

- يعمل صاحب الوظيفة المطلوبة كسفير للمجلس الثقافي البريطاني، ما يوفر على لعملاء والطلاب في التعامل مع الاستفسارات حول خدمات اللغة الإنجليزية للمجلس الثقافي البريطاني، وتحقيق الأهداف المتفق عليها.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف خدمة العملاء والمبيعات في المركز الثقافي البريطاني الدخول على الموقع الرسمي الخاص بالمركز، واختيار الأيقونة الخاصة بالوظائف الموجودة أعلى الصفحة، ثم اختيار الوظائف المتاحة في القاهرة بدولة مصر، ثم الضغط على تقديم لملء استمارة البيانات الخاصة بمقدم طلب الوظيفة.