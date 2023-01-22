ضوابط تصحيح امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية بالقاهرة.. أبرزها تقدير الإجابات المشطوبة

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عقد ورش عمل يومية للموجهين بشأن تعليمات وضوابط تقدير درجات إمتحان مادة الرياضيات فرع ( الجبر والإحصاء) شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، للتأكيد علي ضوابط وآليات تصحيح كل مادة.

امتحانات الإعداداية 2023

وقامت منال عز، مدير إدارة التوجيهات وموجه عام الرياضيات بمديرية تعليم القاهرة التابعة لوزارة التربية و التعليم، بمناقشة إمتحان مادة الجبر و الإحصاء ونموذج الإجابة اليوم الأحد الموافق 22 /1/2023 بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية وأكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية :-

- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه .

- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الاجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام .

- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب .

امتحانات إعدادية القاهرة

- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة .

- فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح الامتحانات لاتخاذ قرار فى ذلك .

- فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب.

- فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس( صفرا )فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط .

- يراعى تقدير الاجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها .

- الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع .

- على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول ) إعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة .

_ تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة ( تستحق أو لا تستحق).

_ مراجعة الورقة الحاصلة على أقل من درجة النجاح بثلاث درجات بدقة. _ سرعة إرسال نتيجة العينة العشوائية قبل بداية عملية التقدير الشاملة.

-مراجعة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة التي لم تحصل علي اي درجة واعطاء كل ذي حق حقه .