ضوابط تصحيح امتحان الرياضيات للشهادة الإعدادية بالقاهرة.. أبرزها تقدير الإجابات المشطوبة
كتب:
أميرة فكري
10:26 م | الأحد 22 يناير 2023
امتحانات
أعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، عقد ورش عمل يومية للموجهين بشأن تعليمات وضوابط تقدير درجات إمتحان مادة الرياضيات فرع ( الجبر والإحصاء) شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ( الشهادة الإعدادية ) للعام الدراسي ٢٠٢٣/٢٠٢٢ ، للتأكيد علي ضوابط وآليات تصحيح كل مادة.
امتحانات الإعداداية 2023
وقامت منال عز، مدير إدارة التوجيهات وموجه عام الرياضيات بمديرية تعليم القاهرة التابعة لوزارة التربية و التعليم، بمناقشة إمتحان مادة الجبر و الإحصاء ونموذج الإجابة اليوم الأحد الموافق 22 /1/2023 بقاعة الاجتماعات بديوان عام المديرية وأكدت على ضرورة الالتزام بالتعليمات التالية :-
- المتابعة المستمرة لأداء المصححين لمعرفة وتحديد سير التصحيح وإذا اكتشف خلل في التصحيح فى إحدى الغرف أو أحد المظاريف يتم إعادة تصحيحه .
- مراجعة نموذج الإجابة المخصص للحجرة والتأكد منه والإلتزام به ومناقشة الاجابات الأخرى واعتماده من الموجه العام .
- توضع درجة الفقرة المقالية على يسار الإجابة وليست على إجابات الطالب .
امتحانات إعدادية القاهرة
- التوقيع للمقدر والمراجع بجانب درجة السؤال المكلف بها بالاسم وعلى المرايا خارج الورقة .
- فى حالة وجود اختلاف في تقدير درجة بين المقدر والمراجع لابد من الرجوع للمشرف العام للتصحيح الامتحانات لاتخاذ قرار فى ذلك .
- فى حالة تكرار إجابة الفقرة المقالية يتم تقديرها مرة أخرى باهتمام مع وضع الدرجة الأعلى للطالب.
- فى حالة عدم وجود إجابة فقرة يكتب متروك وليس( صفرا )فالتقدير صفر لإجابة الخطأ فقط .
- يراعى تقدير الاجابات المشطوبة والتى يمكن قراءتها وتقديرها ومراجعتها .
- الدقة في نقل الدرجة من داخل الورقة إلى الغلاف الخارجي وكتابة الدرجة رقما والكتابة بشكل واضح والتوقيع بالاسم واضح عليه من قبل المقدر والمراجع .
- على رئيس لجنة التصحيح ( الموجه الأول ) إعطاء احصاء تقريبي بنسبة النجاح بكل فرع ثم نسبة عامة للمادة كاملة .
_ تراجع مراجعة دقيقة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة الحاصلة على صفر وتوقيع الموجه الأول على الغلاف بشكل واضح مع كتابة ( تستحق أو لا تستحق).
_ مراجعة الورقة الحاصلة على أقل من درجة النجاح بثلاث درجات بدقة. _ سرعة إرسال نتيجة العينة العشوائية قبل بداية عملية التقدير الشاملة.
-مراجعة الورقة الحاصلة على الدرجة النهائية وكذلك الورقة التي لم تحصل علي اي درجة واعطاء كل ذي حق حقه .