«التعليم» تحدد اللجان المحظور التحويل لها في امتحانات الثانوية العامة

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، حظر قبول أي تحويلات لطلاب الثانوية العامة (مدارس رسمية أو خاصة) إلى الإدارات التابعة للمديريات إلا بعد الرجوع إلى اللجنة المشكلة بالإدارة العامة للتعليم الثانوي بديوان الوزارة، وأخذ الموافقات اللازمة بعد مراجعة جميع المستندات للتحويل للبت في قبول التحويل من عدمه.

اللجان المحظور التحويلات لطلاب الثانوية العامة

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في خطاب رسمي، اللجان المحظور التحويل لها من طلاب الثانوية العامة وهي بالمحافظات التالية:

- مديرية كفر الشيخ : إدارات (بيلا - الحامول- سيدي سالم).

- مديرية أسيوط: إدارات (البداري- ديروط - صدفا ).

- مديرية سوهاج : إدارات (دار السلام - أخميم - جهينة).

- مديرية قنا : (نجع حمادي).

- مديرية أسوان : (أدفو ).

لجان امتحانات الثانوية العامة لطلاب المنازل

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة التربية والتعليم، الشروط الواجب توافرها لبعض لجان طلاب المنازل علي مستوي الجمهورية، مشيرا إلي أنه يسمح لطلاب المنازل أداء الامتحان بلجان تابعة لمحل سكنهم.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه لا يسمح لهم بأداء الامتحان بإحدي اللجان بأية من المحافظات المشروطة إلا بعد استيفاء الشرط وهو أن يكون الطالب مقيماً بإقامة دائمة بمحل الإقامة المثبت في بطاقة الرقم القومي أو بطاقة ولي أمره أو يعمل بتلك المحافظة علي ألا تقل مدة الإقامة عن سنة دراسية سابقة علي سنة تقدمه.