خريطة قطع الكهرباء في المنصورة خلال الأسبوع المقبل.. اعرف منطقتك

أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة بمحافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب متولي عبد العال أنه بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، سيتم قطع التيار الكهربائي، 5 ساعات تبدأ من الساعة 9 صباحا حتى الساعة 2 عصرا في أماكن متفرقة وتوقيتات مختلفة على أن يتم الفصل لمدة ساعة واحدة للفصل الواحد، وذلك ابتداء من يوم السبت المقبل الموافق 14 يناير حتى يوم الخميس 19 يناير، لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة للحفاظ علي جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

خريطة قطع الكهرباء في المنصورة

وأوضحت رئاسة حي غرب المنصورة، في بيان صحفي، أن المناطق المتأثرة والتي سيتم قطع التيار الكهربائي عنها لأجراء أعمال الصيانة هي كما يلي:

يوم السبت الموافق 14 يناير 2023: المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة هي سوق الجملة - تقاطع عبدالسلام عارف مع سكة سندوب - شارع السيد سليم من محمد فتحي

يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023: المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة هي شارع المدشات - مقابر المسيحين - شارع السيد سليم من محمد فتحي

يوم الإثنين الموافق 16 يناير 2023: المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة هي: شارع عبد السلام عارف امام مشحمة قابل - شارع محمد فتحي

يوم الثلاثاء الموافق 17 يناير 2023: المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة هي شارع سوق الجملة، شارع ستوتة من محمد فتحي

يوم الأربعاء الموافق 18 يناير 2023: المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة هي منطقة شارع المدشات ـ مقابر المسيحين - شارع محمد فتحي

يوم الخميس الموافق 19 يناير 2023: المناطق المتأثرة بانقطاع الكهرباء لإجراء أعمال الصيانة هي شارع عبدالسلام عارف امام مشحمة قابل - وشارع محمد فتحي.

تنبيه حي غرب المنصورة للمواطنين والجهات الحكومية

وأهابت رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين والمستشفيات والمخابز وكافة المنشآت الخدمية والجماهيرية بالمناطق التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء .