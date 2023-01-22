مصرع تباع في حادث سير بالواحات.. السيارة عادت إلى الخلف وصدمته

لقى تبَّاع مصرعه أثناء رجوع سيارة نقل مقطورة للخلف، حيث صدمته فلفظ أنفاسه الأخيرة في الحال بطريق الواحات بالجيزة، تم نقل الجثمان إلى مستشفى الواحات المركزي، وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل الحادث

تلقى اللواء أحمد خلف، نائب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطارا من مفتش مباحث الواحات يفيد فيه بتلقيه بلاغا من العاملين بمحجر ظلط الكائن بطريق الواحات، على الفور أمر اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث، رجال المباحث بالانتقال إلى مكان الواقعة، وبالانتقال والفحص تبين أثناء قيام «السيد ر»، 21 عاما، تباع، ومقيم الدقهلية المتوفى، بوضع حجر خلف سيارة نقل ثقيل مقطورة التى يعمل عليها تباع قيادة المدعو «رضا أ»، 45 عاما، وذلك لمنع نزوح السيارة للخلف أثناء صعودها إلى مطلع الخاص بالمحجر إلا أن الحجر لم يوقف السيارة، ما أدى إلى رجوع المقطورة على التباع وإحداث إصابته بكسور بالجسم التى أدت لوفاته فى الحال.

نقل الجثمان إلى مستشفى الواحات المركزي

وتم نقل الجثمان إلى مستشفى الواحات المركزي، وبسؤال شهود الواقعة أيَّدوا ما جاء بالفحص وحُرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التى أمرت بتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.