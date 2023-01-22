والدة الطفل ضحية حادث الدهس في القاهرة الجديدة: المتهم قاد السيارة برعونة

واصلت النيابة جهودها لكشف ملابسات واقعة دهس الطفل يوسف «14 عاما» بسيارة يقودها «جهاد. أ» 16 عاما، في القاهرة الجديدة، حيث أُصيب الطفل الضحية بكسر في الجمجمة وارتشاح في المخ وكسر في الحوض، ويرقد في العناية المركزة لتلقي العلاج، حيث أفادت التحريات التي جرت تحت إشراف وكيل النيابة محمد نور، في محكمة الأميرية نيابة الطفل بالقضية 240 لسنة 2023 جنح، أنّ المتهم أصاب الطفل يوسف، بسيارة سرقها من والده.

أقوال والدة الضحية

وقالت والدة الطفل الضحية، إنّ المتهم «مهووس بالسيارات»، حيث يمتلئ حسابه على فيس بوك، بصور السيارات والسباقات، متابعة أنّ كان يقود السيارة في القاهرة الجديدة، بسرعة كبيرة وصدم ابنها، ويجب أن يعاقب بالقانون.

العقوبة المنتظرة للمتهم

وأوضح المحامي أيمن محفوظ، عقوبة الإصابة الخطأ، حيث تنص المادة 244 من قانون العقوبات، على أنّ من تسبب في جرح شخص أو إيذائه بأن كان نتيجة إهمال أو رعونة، يعاقب بالحبس سنة وغرامة 200 جنيه أو أي منهما، وترتفع المدة إلى سنتين أو دفع غرامة 300 جنيه إذا تسبّب الحادث في عاهة مستديمة للضحية، أو كان المتهم متعاطيًا لمواد مخدرة عند ارتكابه الخطأ الذي أدى إلى الحادث، وتصل العقوبة إلى 5 سنوات حال ارتفاع عدد المصابين في الواقعة إلى 3 أشخاص أو أكثر.

وأضاف المحامي، أنّه يحق للمجني عليه وأسرته المطالبة بتعويض حال توافر الخطأ المشترك بين الجاني والمجني عليه، فالتعويض مفترض ما دام هناك أمر جنائي يستلزم ويتبعه مسؤولية مدنية، والقاضي له سلطة تقديرية في ذلك ويمكنه توزيع مقدار التعويض عن الخطأ المشترك على المسؤولين عنه بالتساوي، إذا استطاع تقدير حجم الخطأ الواقع.