رئيس «إعلام الوزراء» لـ يوسف الحسيني: الشائعات استهدفت الأمن والطاقة في 2014

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن المركز بدأ في ملف «كيف كنا وكيف أصبحنا» بعدة موضوعات منها الحماية الاجتماعية، من خلال استعراض الوضع الذي كنا عليه في 2014 وما وصلنا إليه اليوم في ظل الاتهامات التي تشير إلى أن الحكومة لا تهتم بالحماية الاجتماعية، وبين الملف أن مصر من أكثر الدول التي تنفق على الحماية الاجتماعية.

القاطعات المستهدفة بالشائعات

وأوضحت «زغلول» في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أن الانفوجرافات المقدمة من المركز الإعلامي مؤخرا قارنت بين القاطعات المستهدفة بالشائعات، وتبين أن الأمن والطاقة والوقود كانوا من أكثر القطاعات المستهدفة بالشائعات في 2014 نتيجة عدم الاستقرار الأمني والأزمات المتلاحقة آنذاك، وفي 2022 تراجعت نسبة استهداف تلك القطاعات من الشائعات نتيجة الجهود الأمنية المتعلقة بحفظ الأمن والاستقرار.

مصر حققت فائض للتصدير

وأشارت إلى أن مصر حققت فائضا يسمح بالتصدير للخارج في الغاز الطبيعي والطاقة، والعمل مستمر لتغطية ملفات العمل التي تتبناها الحكومة وأبرزها التحول الرقمي لتوضيح ما حققته الحكومة للمواطن المصري، مضيفة أن ملف المواطنة أيضا من الملفات التي شهدت جهدا كبيرا من الحكومة من خلال إنشاءات لدور عبادة وتشريع قوانين وغير ذلك من جهود تدعم المواطنة.

وأكدت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن المركز دائم العمل على مختلف القطاعات على مستوى الجمهورية بالتوازي في جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، مشيرة إلى أن هناك طفرة في جميع قطاعات الدولة بشكل عام، وسيتم المقارنة بالوضع في الثمانينيات وحتى الآن.