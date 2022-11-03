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وسائل إعلام باكستانية تنشر صورة المتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء السابق

كتب:

رؤى ممدوح
03:02 م | الخميس 03 نوفمبر 2022
المشتبه به في إطلاق النار على عمران خان

المشتبه به في إطلاق النار على عمران خان

نشرت وسائل إعلام باكستانية، اليوم، صورة للمتهم بإطلاق النار على رئيس الوزراء الباكستاني السابق «عمران خان».

وكان «عمران»، تعرض إلى عملية إطلاق نار، اليوم، خلال تجمع سياسي لحزبه، إلاّ أنّ إصابته كانت طفيفة وحالته مستقرة، وأعلنت مصادر باكستانية أنّ 6 إصابات من الحزب الذي ينتمي إليه «خان»، تم تسجيلها جرّاء إطلاق النار.

قتل المشتبه به ودعوات للتظاهر

وتمكنت السلطات الباكستانية من قتل أحد المشتبه بهم بينما ألقت القبض على آخر، وتزامنت عملية إطلاق النار خلال مؤتمر بقيادة خان وعقب الحادث دعا الحزب أنصاره إلى التظاهر والاحتجاج والغضب بسبب ما وصفوه بمحاولة اغتيال زعيمهم عمران خان.

 

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