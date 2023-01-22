رئيس «إعلام الوزراء» لـ يوسف الحسيني: إتاحة المعلومات يحد من انتشار الشائعات  

قالت الدكتورة نعايم سعد زغلول، رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إن توفير وإتاحة المعلومات يحد من انتشار الشائعات ويمنع تدفقها، لافتة إلى أن الشائعات المنتشرة غالبا تكون مرتبطة بالمواطن لأن هدفها نشر حالة من الإحباط وهز ثقة المواطن بمؤسسات الدولة.

وأوضحت «زغلول» في مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة مع الإعلامي يوسف الحسيني والمذاع على القناة الأولى من التلفزيون المصري، أن هناك أزمة اقتصادية عالمية جعلت قطاع الاقتصاد مستهدفا للشائعات بشكل رئيسي، وفي العام الماضي في أزمة كورونا كان المستهدف قطاع الصحة، أما قطاع التموين فهو مستهدف دائما لأنه يؤثر على المواطن بشكل مباشر ويسبب له حالة من الخوف خاصة فيما يتعلق ببطاقات التموين والخبر وأسعار السلع.

الشائعات تصدر من جهات معادية

وأشارت إلى أن الشائعات تصدر من جهات معادية للدولة لتشكيك المواطن في الإنجازات التي تحدث على أرض الواقع، خاصة في ظل التطور التكنولوجي الذي يسمح بنقل المعلومات بشكل كبير، مضيفة أن أزمة كورونا مازالت موجودة وإن قلت ولذلك الصحة مازالت محل استهداف الشائعات، بالإضافة لاستهداف ملف الحماية الاجتماعية من مروجي الشائعات بشكل مستمر.

الأزمة الروسية الأوكرانية

وأكدت رئيس المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن شهر مارس كان بداية الأزمة بالتزامن مع الأزمة الروسية الأوكرانية والتي مازالت مستمرة حتى اليوم وظهر أثرها الاقتصادي بشكل واضح على الجميع، لافتة إلى أن مجلس الوزراء أصدر انفوجراف يرصد معدل انتشار الشائعات والقطاعات والملفات المستهدفة ونسبة الشائعات بالتزامن مع الأزمات العالمية.