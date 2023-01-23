دوي انفجارات تهز مدينة «خاركيف» الأوكرانية

أشارت وسائل إعلام أوكرانية، إلى سماع دوي عدة انفجارات تهز مدينة «خاركيف» الأوكرانية في وقت مبكر من اليوم الاثنين، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وفي وقت سابق، أصدرت السلطات الأوكرانية، تحذيرات من الغارات الجوية في منطقة «خاركيف» في الساعة «09:55 مساءا بتوقيت القاهرة».

وفي وقت سابق، نشرت القوات الأوكرانية، دبابات وناقلات جند مدرعة في أرتيوموفسك «باخموت» داخل مناطق سكنية، وقالت شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن القوات الروسية موجودة الآن في الضواحي على مشارف المدينة ومن الممكن في وقت قريب اختراق دفاعاته.