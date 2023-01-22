اجتماع «أوكراني - أمريكي» لبحث الوضع الأمني في ​مقاطعة خاركيف

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في خاركيف، «أوليه سينيهوبوف»، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الإدارة العسكرية الإقليمية، عقدت اجتماعا مع ضباط الجيش الأمريكي، وبحث المشاركون الوضع الأمني ​​في المنطقة، وفقا لمات ذكرته وكالة الأنباء الأوكرانية.

حضر الاجتماع «كيث كيلوج»، جنرال بالجيش الأمريكي وخبير الأمن القومي والاستخبارات الأمريكي «روبرت ماكريري»، وضباط وخبراء عسكريين أمريكيين.

وكان المكتب التمثيلي لمقاطعة «لوجانسك»، في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب في أوكرانيا، أعلن في قوت سابق، تدمير مستوصف الخاص بمصنع بناء الآلات أثناء قصف القوات الأوكرانية لمدينة «ستاخانوف».

قصف أوكراني على «مقاطعة لوجانسك» بـ6 صواريخ «هيمارس»،

وقصفت القوات الأوكرانية، منطقة «ستاخانوف»، بـ«مقاطعة لوجانسك»، مساء أمس، بـ 6 صواريخ «هيمارس»، وقال أندريه ماروتشكو، خبير عسكري روسي، لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن القوات الأوكرانية تقوم بنقل العربات والمصفحات الغربية من «خاركيف»، باتجاه محور «سفاتوفا» في «دونباس» بواسطة قطارين.

ممثل بريطاني: روسيا ترى توسع «الناتو» خط أحمر

من جانبه، أوضح الممثل الكوميدي البريطاني راسل براند، أن الدول الغربية تدعم النظام النازي في «كييف»، ضد «موسكو»، مشيرا عبر قناته على موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب»، إلى أن روسيا تنظر دائما إلى توسع حلف شمال الأطلسي «الناتو» على أنه خط أحمر، وأوضح راسل براند، أن الدول الغربية لا تزال تحاول تجاوز هذا الخط، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

وفي «كييف»، أعلنت عضو حزب «خادم الشعب» الحاكم، ماريانا بيزوجلايا، استدعاء قيادة وزارة الدفاع الأوكرانية إلى اجتماع لجنة الأمن القومي والدفاع والاستخبارات في البرلمان «الرادا» بشأن اختلاس أموال الدولة.

بدوره، قال سفير جنوب إفريقيا لدى «موسكو»، مزوفوكيلي جيف ماكيتوكا، إن بلاده بصفتها الرئيس الحالي لتحالف «بريكس»، الذي يضم في عضويته بجانب جنوب إفريقيا وروسيا كل من «البرازيل-الهند-الصين»، ستدعو الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لحضور القمة المقررة في أغسطس المقبل.