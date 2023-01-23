«الأرصاد» تكشف تفاصيل طقس السويس اليوم الاثنين: شبورة وانخفاض الحرارة

أكد خبراء الأرصاد أن طقس محافظة السويس، اليوم الاثنين، يشهد طقسا غائما جزئيا وتتكون الشبورة المائية صباحا والتي قد تكون كثيفة وانخفاض درجة الحرارة ليلا.

الأرصاد تتوقع تكون الشبورة المائية على الطرق من وإلى السويس صباحا

وذكر البيان الصادر عن الهيئة العامة للأرصاد، أن طقس السويس يشهد تكون الشبورة المائية خلال الصباح الباكر والتي قد تكون كثيفة على الطرق المؤدية من وإلى محافظة السويس، مع انتشار للسحب المنخفضة بشكل جزئي، وانخفاض الحرارة ليلا، لتصل إلى 11 درجة مئوية.

استمرار رفع درجة الاستعداد في أجهزة محافظة السويس للتقلبات الجوية

يذكر أن محافظة السويس، بمختلف أجهزتها التنفيذية تستمر في رفع درجة الاستعداد التي أعلنتها منذ ظهور التقلبات الجوية خلال فصل الشتاء الحالي، وسط تشديدات من اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس على الجهات والمعنية ورؤساء الأحياء، بالجهازية التامة للتدخل الفوري حال وجود أي آثار للتقلبات الجوية في طقس السويس والتعامل معها لحظة بلحظة، لافتا إلى متابعة تطهير خطوط وبيارات الصرف الصحي وبيارات تصريف مياه الأمطار بشكل مستمر، والتأكيد على عمل محطات الصرف الصحي بكامل كفاءتها، وانتشار سيارات النافوري وشفط المياه بالتنسيق مع فرع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة.

قراءات طقس السويس اليوم الاثنين: الرطوبة 85%

ووفقا لتسجيلات أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات الأرصاد، تكون قراءات طقس السويس اليوم الاثنين، أن درجة الحرارة العظمى 21 أما الصغرى 11 درجة مئوية، وتسجل نسبة الرطوبة 85%، ونسبة سقوط الأمطار 3%، وسرعة الرياح 18كم/ساعة.