طقس السويس اليوم: بارد ليلا وشبورة صباحا

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس محافظة السويس اليوم الأحد 22 يناير، يشهد انخفاض فى درجة الحرارة ليلاً وانتشارالغيوم الجزئية وتكون الشبورة صباحًا.

وذكر البيان الصادرعن هيئة الأرصاد أن طقس السويس اليوم يكون باردا في الصباح الباكر وفي الليل معتدل نهاراً، وتنتشر الغيوم بشكل جزئي وتتكون الشبورة المئية التي قد تكون كثية أحياناً عن الطرق المؤدية من وإلى السويس وسرعة الرياح تكون معتدلة وتسجل 18كم/ساعة

استعدادات السويس لمواجهة تقلبات الطقس

استمرت الأجهزة التنفيذية لمحافظة السويس في الأحياء والجهات المختلفة، رفع درجة الاستعداد منذ إعلانها مع بداية ظهور التقلبات الجوية في المحافظات، حيث تجري الأحياء تطهير مستمر لبيارات وخطوط الصرف الصحي وبيارت الأمطار، وترفع تراكمات الاتربة أولاً بأول وتكثف من حملات النظافة متمثلة في تفريغ صناديق القمامة في المواعيد المحددة لها، والتأكيد على جاهزية المعدات التي تستخدم في شفط المياه للتدخل الفوري حال حدوط تقلبات في طقس السويس,

وتشهد محافظة السويس سهولة الحركة في خطوط السير وانتظام التنقل بين الأحياء المختلفة وكذلك على الطرق الخارجية التي تربط المحافظة بالمحافظات المجاورة

قراءات طقس السويس اليوم

سجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات الأرصاد قراءات طقس السويس اليوم بأن سجلت نسبة الرطوبة 82%، وسرعة الرياح 18كم/ساعة، ودرجة الحرارة العظمى 20 والصغري 10 درجات مئوية

فيما تكون حالة البحر الأحمر فس طقس السويس اليوم خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى مترين إلا ربع واتجاه الرياح شمالية غربية.