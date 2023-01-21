طقس السويس اليوم.. شبورة كثيفة صباحا وانخفاض درجات الحرارة ليلا

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس اليوم السبت بمدن القناة، موضحة وجود شبورة مائية على الطرق صباحا، وانخفاض درجات الحرارة ليلا.

وذكرت الأرصاد أن طقس السويس يشهد تكون الشبورة المائية التي تكون كثيفة في الصباح الباكر على الطرق المؤدية إلى السويس، على أن يسود طقس مشمس بعد شروق الشمس، وتنخفض الحرارة خلال الليل لتصل إلى 10 درجات مئوية.

درجات الحرارة بالسويس اليوم

وسجلت أجهزة الرصد الداخلية وتوقعات خبراء الأرصاد قراءات طقس السويس اليوم، حيث تسجل الحرارة العظمى 20 درجة مئوية والصغرى 10 درجات، ونسبة الرطوبة 55%، وسرعة الرياح 18 كيلو مترا في الساعة.

حالة البحر الأحمر اليوم

وأشار بيان هيئة الأرصاد أن حالة البحر الأحمر اليوم خفيفة إلى معتدلة، وارتفاع الموج يتراوح بين متر إلى مرتين إلا ربع، واتجاه الرياح شمالية غربية.

استعدادات مكثفة لمواجهة الطقس

ورفعت الأجهزة التنفيذية بالأحياء درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات طقس السويس، وسط تشديدات مستمرة من اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بالجاهزية التامة للتدخل الفوري في أي لحظة، مع مراجعة كفاءة المعدات اللازمة لشفط مياة الأمطار وتطهير بيارات وخطوط الصرف الصحي، وبلاعات صرف مياه الأمطار، بالإضافة لحملات النظافة المكثفة لرفع الأتربة والتراكمات المختلفة، وصيانة كابلات الكهرباء ورفع الإشغالات حال وجودها.