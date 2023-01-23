مصرع 17 شخصا وإصابة 4 جراء انهيار مبنى في سوريا

لقي 17 شخصا مصرعهم، وإصابة 4 آخرين، وفقد شخص، في حصلية غير نهائية، جراء انهيار مبنى في حي «الشيخ مقصود» بمحافظة حلب شمالي سوريا.

وقال مصدر في المحافظة لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إن تسرب مياه أسفل المبنى مكون من 5 طوابق ويسكن به 7 عائلات تسبب في انهياره.

المبنى مكون من 5 طوابق

وفي وقت سابق، قالت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن المبنى المكون من 5 طوابق، انهار في الساعة الثالثة فجرا بالتوقيت المحلي «02:00 فجرا بتوقيت القاهرة» في حي «الشيخ مقصود» الذي تقطنه غالبية كردية جراء تسرب المياه إلى أساساته بينما كان سكانه نائمين.

وأوضحت وزارة الداخلية السورية، أن المبنى السكني كان يضمن 7 عائلات، فيما قال سكان في حي «الشيخ مقصود» لوكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس»، إن عدد القاطنين كان يبلغ حوالي 35 شخصا، وفقا لما ذكرته شبكة «فرانس 24» الإخبارية.

المئات من السوريين يشاركون في عمليات الإجلاء بشكل طوعي

وفي وقت سابق، أظهرت لقطات بثها التلفزيون السوري الرسمي، عناصر من قوات الإنقاذ، أثناء عملهم لإزالة أنقاض المبنى المنهار.

وشارك المئات من المواطنين، في عمليات الإجلاء بشكل طوعي إلى جانب توجههم إلى مشفى الشهيد خالد فجر لإسعاف الجرحى والتبرع بالدم لوضعه في خدمة الطواقم الطبية في حال انتشال ناجين من كارثة الانهيار.