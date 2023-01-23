سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات.. استقرار ملحوظ و«الأبيض» بـ91 جنيها

سجل سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات استقرارا في بعض الأنواع، وفقاً لما تم تداوله من خلال حركة البيع والشراء في الأسواق والمتاجر المنتشرة في مختلف مناطق الوجهين البحري والقبلي.

سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات

وأكد حاتم عبدالغفار، عضو الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ، لـ«الوطن»، أن سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات مستقر للغاية، خاصة في ظل زيادة المعروض منها، إذ سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 91 جنيهاً، وكرتونة البيض الأحمر 94 جنيهاً، وكرتونة البيض البلدي 100 جنيهاً.

زيادة المعروض من البيض اليوم بالمحافظات

وأوضح «حاتم»، أن استقرار سعر كرتونة البيض اليوم بالمحافظات يعد مؤشرا جيدا لتراجعها خلال الأيام المقبلة، لافتاً إلى أن كميات البيض الداجن متوفرة بشكل كاف في أسواق جميع محافظات مصر، كما يتم الدفع بكميات كبيرة داخل معارض «أهلاً رمضان»، والتي تعرض جميع السلع الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين.