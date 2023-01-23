أماكن ومواعيد قطع المياه في 6 مراكز بالمنوفية اليوم للصيانة.. 5 ساعات
كتب:
شيماء دراز
11:54 ص | الإثنين 23 يناير 2023
قطع المياه اليوم - أرشيفية
أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، انقطاع المياه عن عدة قرى في 5 مراكز، اليوم الاثنين، لإجراء أعمال الصيانة الدورية وغسيل المروقات، لتقديم خدمة أفضل للمشتركين.
أماكن قطع المياه اليوم بالمنوفية
وتنشر «الوطن» أماكن قطع المياه اليوم بمحافظة المنوفية، كالتالي:
- قويسنا.. قرى مصطاى وميت بره وأشليم وأم خنان وأينهس.
- منوف.. قرى جزى وتلتا ومنشأة سلطان وإبرهيم.
- شبين الكوم.. قريتي مليج والبتانون.
- بركة السبع.. قرى ششنا الحجر وميت فارس وجنزور وأبومشهور.
- الباجور.. قطع المياه بقرى اسطنها وقليني الكبرى ونتوانة.
- أشمون.. الغنامية والفرعونية وسماعون ساقية أبو شعرة وطاليا.
مواعيد قطع المياه اليوم
وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية مواعيد انقطاع المياه اليوم، بداية من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا.
وأهابت الشركة بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم توفير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع، خاصة المستشفيات وأصحاب المخابز والمحال الخدمية.