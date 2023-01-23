أماكن ومواعيد قطع المياه في 6 مراكز بالمنوفية اليوم للصيانة.. 5 ساعات

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية، انقطاع المياه عن عدة قرى في 5 مراكز، اليوم الاثنين، لإجراء أعمال الصيانة الدورية وغسيل المروقات، لتقديم خدمة أفضل للمشتركين.

أماكن قطع المياه اليوم بالمنوفية

وتنشر «الوطن» أماكن قطع المياه اليوم بمحافظة المنوفية، كالتالي:

- قويسنا.. قرى مصطاى وميت بره وأشليم وأم خنان وأينهس.

- منوف.. قرى جزى وتلتا ومنشأة سلطان وإبرهيم.

- شبين الكوم.. قريتي مليج والبتانون.

- بركة السبع.. قرى ششنا الحجر وميت فارس وجنزور وأبومشهور.

- الباجور.. قطع المياه بقرى اسطنها وقليني الكبرى ونتوانة.

- أشمون.. الغنامية والفرعونية وسماعون ساقية أبو شعرة وطاليا.

مواعيد قطع المياه اليوم

وحددت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة المنوفية مواعيد انقطاع المياه اليوم، بداية من الساعة 10 صباحا حتى 3 عصرا.

وأهابت الشركة بالمواطنين في الأماكن المتأثرة بقطع المياه اليوم توفير احتياجاتهم من المياه أثناء فترة الانقطاع، خاصة المستشفيات وأصحاب المخابز والمحال الخدمية.