روسيا تعلن انخفاض إمدادات الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا مجددا

قالت شركة «غازبروم»، عملاق الطاقة الروسية، اليوم الخميس، إنها ستشحن نحو 25.1 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، في خفض جديد لإمداداتها إلى الاتحاد الأوروبي، وفقا لشبكة «سكاي نيوز عربية».

إمدادات الغاز الروسي تتعافى بشكل جزئي

يأتي ذلك في الوقت الذي أشارت فيه البيانات الواردة من أوكرانيا، الجمعة الماضي، إلى احتمالية تعافي الإمدادات جزئيا، فيما تراجعت صادرات روسيا من الغاز إلى أوروبا عبر خطوط الأنابيب في 2022 إلى أدنى مستوى لها عقب انهيار الاتحاد السوفيتي، إذ تراجعت الإمدادات إلى أهم المستوردين بسبب الأزمة الأوكرانية، والانفجار الذي أسفر عن تدمير خط أنابيب رئيسي.

انخفاض إمدادات الغاز الروسي بنسبة 8%

وفي وقت سابق، أعلنت «غازبروم» أنها ستشحن 32.6 مليون متر مكعب من الغاز إلى أوروبا عبر أوكرانيا، بانخفاض نحو 8% عن عدة أيام السابقة، وقالت الشركة إنه من المتوقع أن ترتفع طلبات العملاء من الغاز إلى 35.2 مليون متر مكعب عبر نقطة قياس سودجا، مما يشير إلى تعافي جزئي محتمل للإمدادات.

وكانت الدول الأوروبية تبحث عن بدائل للغاز الروسي، بسبب الأزمة المستمرة بين موسكو والغرب، إذ أنها توسعت في استيراد غاز المسال، فضلا عن عقد اتفاقيات طويلة الأجل مع دول مثل الولايات المتحدة، وقطر، والجزائر، وذلك من أجل تلبية احتياجاتها الكبيرة من الغاز الطبيعي.