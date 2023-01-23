أنخفاض أسعار الفضة اليوم.. عيار 925 بـ21.11 جنيه

انخفضت أسعار الفضة اليوم في البورصات العالمية، ما أثر بدوره على الأسعار في مصر، وفيما يلي رصدا للأسعار حسب ما كشف عنه موقع «جولد برايس» المتخصص في أسعار الفضة، صباح اليوم.

أسعار الفضة اليوم

- بلغ سعر جرام الفضة اليوم من عيار 925 نحو 21.11 جنيه، علما بأنّ هذا العيار هو الأكثر إقبالا على الشراء من جانب المستثمرين.

- جاء سعر جرام الفضة بـ30.38 جنيه، بما يعادل 1.02 دولار.

- سجلت أونصة الفضة 937.698 جنيه، بما يعادل 31.469 دولار.

- الفضة النقية من عيار 999 جاءت بسعر 22.79 جنيه بما يعادل 0.76 دولار.

- الفضة البريطانية عيار 958 سجلت نحو 21.86 جنيه بما يعادل 0.73 دولار.

- الفضة الأسترالي عيار 925 سجلت 21.11 جنيه بما يعادل نحو 0.71 دولار.

- فضة العملات عيار 900 سجلت 20.53 جنيه بما يعادل نحو 0.69 دولار.

- فضة المجوهرات عيار 800 سجلت 18.25 جنيه بما يعادل 0.61 دولار.

- فضة عيار 880 سجلت 20.08 جنيه بما يعادل 0.68 دولار.

سعر سبيكة 50 جرام اليوم

- سبيكة الفضة وزن 50 جرامًا، بلغ سعرها 1,501.68 جنيه بما يعادل 50.40 دولار.

- سبيكة الفضة وزن 100 جرام، بلغت 2,991.94 جنيه بما يعادل 100.41 دولار.

- سبيكة الفضة وزن 200 جراما، بلغ سعرها 5,709.80 جنيه بما يعادل 191.62 دولار.