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كرم جبر يزور الصحفي سيد عبدالعاطي في المستشفى للاطمئنان على صحته

كتب:

الوطن
10:29 م | الأربعاء 02 نوفمبر 2022
كرم جبر

كرم جبر

زار الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، الكاتب الصحفي سيد عبدالعاطي الصحفي بجريدة الوفد، في المستشفى الذي يعالج به، للاطمئنان والتعرف على آخر مستجدات حالته الصحية.

وخلال الزيارة، اطمئن الكاتب الصحفي كرم جبر، على تحسن الحالة الصحية للزميل.

كما تواصل رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، مع الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، لإبلاغه بالحالة الصحية للزميل، الذي بدوره استجاب وقرر نقله إلى أحد مستشفيات وزارة الصحة عقب استقرار حالته.

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