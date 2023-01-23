3 مخالفات عقوبتها الحبس في قانون العمل منها تقاضي مبالغ من العامل

يضمن قانون العمل الجديد حقوق وواجبات العاملين وأصحاب العمل، وينظم سير العمل بما يضمن التزامات كل طرف منهم تجاه الآخر، ويعرف كل منهم حقوقه وواجباته داخل جهة العمل.

وحدد قانون العمل الجديد بعض المخالفات التي لا يجوز ارتكابها، ونص على العقوبات الموقعة على مرتكب هذه الأفعال، والتي من بينها الآتي:

مخالفات في قانون العمل

- مزاولة عمليات إلحاق المصريين بالعمل داخل البلاد أو خارجها من غير الجهات المحددة في المادة «17» من هذا القانون، ودون الحصول على الترخيص المنصوص عليه فيها، أو بالترخيص الصادر بناء على البيانات غير الصحيحة.

- تقاضي مبالغ من العامل نظير إلحاقه بالعمل داخل مصر أو خارجها، بالمخالفة لأحكام المادة «21» من هذا القانون، أو تقاضي مبالغ دون وجه حق من أجر أو مستحقات العامل من عمله في الداخل أو في الخارج.

عقوبات في قانون العمل

- تقديم بيانات غير صحيحة عن اتفاقيات أو عقود إلحاق المصريين بالعمل خارج مصر، أو أجورهم أو نوعية وظروف عملهم أو أية شروط أخرى تتعلق بهذا العمل إلى الوزارة المختصة أو غيرها من الجهات المختصة، أو مخالفة الأحكام الواردة بالفقرة الأولي من المادة «20» من هذا القانون.

ويعاقب قانون العمل على المخالفات السابق ذكرها بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز العام، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تتجاوز 20 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.