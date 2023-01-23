سائق توكتوك يفقأ عين عامل بسبب خلافات بينهما في العمرانية

اعتدى سائق توكتوك على عامل وفقأ عينه بزجاجة بسبب خلافات بينهما، وتم نقل المصاب إلى القصر العينى وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

انفجار في قرنية العين

وتلقى اللواء أحمد خلف نائب مدير المباحث إخطارا من العميد علي عبد الرحمن رئيس القطاع، يفيد فيه بتلقيه بلاغا من «مصطفى.س»، 37 سنة، وقدم تقريرا طبيا من مستشفى القصر العيني باسم شقيقه المدعو «فؤاد»، 36 سنة، عامل مصاب بانفجار بقرنية العين اليسرى.

وعلى الفور انتقل المقدم أحمد ماهر رئيس مباحث العمرانية إلى مكان الواقعة، وبالفحص تبين حدوث مشادة كلامية مع «صبري.ر»، 42 سنة عامل، وابنيه «زياد»، 19 سنة سائق توكتوك، و«محمد» 14 سنة، وذلك بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة قام على إثرها الثاني بإحداث إصابة المجني عليه بزجاجة.

القبض على المتهمين

ألقي القبض على المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بأرتكابهم الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.