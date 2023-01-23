تجديد وإحلال 48 مركبا لصغار الصيادين بكفر الشيخ ضمن مبادرة «بر أمان»

قال المحاسب السيد مسلم، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، إنه تم الانتهاء من تجديد وإحلال 48 مركباً لصغار الصيادين، تحت مظلة المبادرة الرئاسية «بر أمان»، لرعاية صغار الصيادين، ضمن مرحلتها الثانية.

توزيع 48 مركباً مطابقة للمواصفات على الصيادين

وأكد «مسلم»، في بيان له، أنه تم توزيع 48 مركباً مطابقة للمواصفات على الصيادين في قرية الشخلوبة، التابعة لمركز سيدي سالم، ضمن مبادرة «بر أمان»، في مرحلتها الثانية.

الصياد يتحمل 50% فقط من قيمة المركب

وأفاد «مسلم»، أن المديرية تقوم بتسليم مراكب الصيد الجديدة للصيادين وتتحمل وزارة التضامن الاجتماعي نسبة 50% من قيمة المراكب، ويتحمل الصياد نسبة الـ50% الأخرى، لافتاً أن المراكب التي تم توزيعها مطابقة للمواصفات، وهي عبارة عن مراكب خشبية بطول 6 متر، وعرض 120 سم، وارتفاع 50 سم، ومغطاة بالفايبر من الخارج.

مبادرة «بر أمان»

وأشار «مسلم»، إلي أن ذلك يأتي تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وضمن فعاليات مبادرة «بر أمان»، بالتنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي، والجمعيات التعاونية لصائدي الأسماك، ومكاتب المصايد الخاضعة لإشراف جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

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