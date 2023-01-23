إعدام 523 طن مخلفات خطرة في مدفن الناصرية بالإسكندرية «صور»

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، أن المحافظة عملت خلال العام الماضي على رفع كفاءة منظومتي النظافة وإدارة المخلفات الخطرة، مشيراً إلى إعدام نحو 523.23 طن مخلفات خطرة في مدفن الناصرية بشكل آمن وصحي، مع اتباع الأساليب العلمية.

ولفت محافظ الإسكندرية إلى أنه يتم إعدام المنظفات والأدوية والمواد الكيميائية، والزيوت منتهية الصلاحية، بالإضافة إلى الحمأة والبطاريات المستهلكة، والكهن الملوثة «أي أنسجة اختلطت بمواد كيميائية».

«الشريف»: إدارة المخلفات الخطرة بالإسكندرية مشروع نموذجي

وأوضح «الشريف»، في بيان اليوم، أن الدولة تعمل على تحسين جودة حياة المواطنين والحفاظ على سلامتهم، وأن مشروع إدارة المخلفات الخطرة بالإسكندرية مشروع نموذجي يُحتذي به في تطوير نظام إدارة المخلفات الخطرة في جميع المحافظات، ويعد ثمرة الجهود البيئية للمحافظة، مما له من أثر في خلق بيئة صحية وآمنة للمواطنين.

ملوثات عدمت في مدفن الناصرية بالإسكندرية

ومن جانبه؛ أشار ماهر عطية مديرة إدارة المخلفات الخطرة إلى أنه خلال العام الماضي تم دفن 119 طن مخلفات صلبة غير عضوية في مدفن الناصرية، وإعدام 30.85 طن منظفات منتهية الصلاحية، و77.28 طن أدوية منتهية الصلاحية، و95.45 طن كيماويات غير صالحة للاستخدام، و13.7 طن زيوت منعا لتداولها في الأسواق حرصا على سلامة المواطنين، مضيفا بأنه تم إعدام 59.84 طن حمأة عضوية (ناتج أعمال حفر آبار البترول)، و47.11 طن عامل مساعد(مادة كيميائية لزيادة تفاعلات المواد)، و11.36 طن ناتجة عن المصانع أو المحارق، كما تم إعدام2.82 طن بطاريات مستهلكة، و570 كجم كهن ملوثة (أي أنسجة اختلطت بمواد كيميائية)، بالإضافة إلى 100 كجم لمبات فلورسنت مستهلكة.