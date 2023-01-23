أحمد فهمي يكشف حقيقة إساءته للزملكاوية: «مقدرش أعادي الجمهور»

استنكر الفنان أحمد فهمي ما نُسب إليه من تصريحات تحمل إساءة لجمهور نادي الزمالك بعد مباراة القمة التي انتهت بفوز النادي الأهلي بثلاثة أهداف نظيفة على ملعب استاد القاهرة الدولي، مساء السبت الماضي، ضمن مباريات الجولة الـ 14 لبطولة الدوري العام الممتاز.

وقال أحمد فهمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يكن كل الاحترام والتقدير لجماهير كل الأندية المصرية، ومنهم جمهور نادي الزمالك الذي لا يمكن معاداته بأي شكل من الأشكال، مضيفا: «فوجئت بتصريحات منسوبة لي تسيء لجمهور الزمالك، وهو ما لم يحدث بالمرة، وأطالبهم بعدم تصديق أي كلام منسوب لي، لأن هذه الواقعة تكررت أكثر من مرة».

أحمد فهمي شاهد لقاء القمة من استاد القاهرة

وأوضح «فهمي» أنه حرص على مشاهدة المباراة من ملعب اللقاء، وأعرب عن سعادته بفوز النادي الأهلي على غريمه الزمالك.

وفي سياق مختلف، أكد أحمد فهمي أنه مشغول حاليا بتصوير مسلسليه «بدم بارد» و«سر السلطان»، حيث تبقى له نحو 4 أيام للانتهاء من تصوير مسلسله الأول، فيما سينتهي من تصوير المسلسل الثاني بعد 4 أسابيع.

مسلسل «بدم بارد» من بطولة صلاح عبدالله، ميمي جمال، باسم سمرة، ركين سعد، من تأليف محمد صلاح العزب وإخراج هادي الباجوري.

قائمة أبطال مسلسل سر السلطان

فيما يشارك في بطولة مسلسل «سر السلطان» أحمد السعدني، حنان مطاوع، ريم مصطفى، حسين فهمي، عمرو عبدالجليل، بيومي فؤاد، صلاح عبدالله، أحمد وفيق، هالة صدقي، نجلاء بدر، منة فضالي أحمد عبد العزيز، محمود قابيل، عايدة رياض، خالد سرحان، علاء حسني، ناهد رشدي، أيمن عزب، أيمن الشيوي، مفيد عاشور، مجدي فكري، محمد الصاوي، ميسرة، صبري عبد المنعم، عمر زهران، رانيا التومي، نضال نجم.