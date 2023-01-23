القبض على 27 متهما بالاتجار في السلاح خلال حملة أمنية بالقليوبية

قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، بتوجيه حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت دوائر جميع الأقسام والمراكز بنطاق المديرية.

ضبط 23 قضية اتجار في المواد المخدرة

أسفرت جهود الحملة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها: ضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض، وضبط 23 قضية اتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 27 متهما، لـ 9 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 2128 حكما قضائيا متنوعا