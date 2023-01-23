ضبط 21 كيلو حشيش في سيارة تاجر مخدرات بالقليوبية

تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية من ضبط أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة أول شبرا الخيمة.

ضبط 21 كيلو جرام لمخدر الحشيش

جاء ذلك خلال سيارته الملاكي بمحيط محل سكنه، وبحوزته 21 كيلو جرام لمخدر الحشيش، بندقية خرطوش، طلقات لذات العيار، مبلغ مالي، و2 هاتف محمول.

قُدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ300 ألف جنيه تقريبا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.