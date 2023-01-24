النطق بالحكم في دعوى ابنة رشوان توفيق ببطلان عقد بيع فيلا أكتوبر

تنطق محكمة الاستئناف، بعد قليل، الدعوى المقامة من آية، ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها، في بطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر.

رفض الدعوى سابقًا

وانعقدت في وقت سابق، جلسة في محكمة جنوب القاهرة، لنظر الدعوى الثالثة المقامة من ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها، وقضت المحكمة برفضها، وبطلان عقد بيع فيلا بمدينة السادس من أكتوبر لابنته الثانية «هبة» بـ5 ملايين جنيه، بدعوى أنّ الأخيرة استغلت التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها.

الدعوى الثالثة

الدعوى التي أقامتها ابنة الفنان رشوان توفيق ضد والدها «بطلان عقد بيع فيلا السادس من أكتوبر»، لم تكن الأولى، بل الثالثة المُقامة منها، حيث طالبت ببطلان عقد بيع والدها لفيلا في مدينة 6 أكتوبر بقيمة 5 ملايين جنيه لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلالها التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها، على حد ما أدلت به من أقوال في الأوراق.