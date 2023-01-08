نقيب الفلاحين: نتوقع انخفاض أسعار الأعلاف والدواجن في فبراير المقبل

قال نقيب الفلاحين، حسين أبو صدام، إن أسعار الأعلاف في الوقت الحالي تشهد استقرارا على مدار الأسبوعين الماضيين، بسبب الوفرة التي تحققت بفضل القرارات الحكومية بسرعة الإفراج الجمركي عن السلع الأساسية والاستراتيجية.

استقرار الأسعار وإقبال المصريين على الشراء

وأكد في تصريحاته لـ«الوطن» أنَّ موسم الشتاء يساهم في زيادة الاستهلاك وبالتالي ارتفاع الطلب، ومع ذلك لم تشهد الأسعار تغييرات ملحوظة بسبب تحقق الوفرة وتوجه الغالبية من الأفراد والأسر لترشيد الاستهلاك.

شراء مستلزمات الإنتاج مع وفرة الدولار

تابع: «أما المنتجين، فمع وفرة الدولار في السوق وقدرتهم على شراء مستلزمات الإنتاج وتشغيل المزارع والإنتاج بطاقات أعلى من الأشهر الماضية، فمن المتوقع أن يشهد شهر فبراير المقبل انخفاضات كبيرة بـ أسعار الأعلاف والدواجن».

فيما أشار إلى أنَّ سعر طن علف الدواجن المصنوع والجاهز للاستهلاك يُباع بحوالي 20 إلى 21 ألف جنيه للطن، وهو للتسمين وخلافه ويقبل أصحاب المزارع على شرائه بكميات كبيرة، فيما تُباع «الردة» الأساسية لتربية المواشي بسعر 9 آلاف جنيه للطن.

ومن جهة أخرى، أشاد النقيب بالجهود الرسمية من قبل الجهات المعنية لضبط الأسواق وتحقيق وفرة المعروض من السلع والمنتجات، لافتا إلى دور الحملات والمبادرات والمعارض الخاصة بطرح سلع غذائية بأسعار تنافسية تحد من الزيادات واستغلال البعض لظروف السوق ورفع سعر السلع مثل «أهلا رمضان»، فالدولة دورها هنا أساسي بدخولها منافس قوي قادر على تحقيق استقرار الأسعار.

وتوقع تراجع أسعار «الدواجن» و«البيض» واستقرار أسعار اللحوم؛ خاصة مع استيراد الحكومة كميات كبيرة ومستلزمات أعلاف لضبط السوق وتحقيق الوفرة، بجانب «ظهور العروات الجديدة لعدد من المحاصيل الزراعية والخضروات مثل البطاطس والطماطم والتي سيتراجع سعرها في فبراير بنسبة كبيرة».