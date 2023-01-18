تراجع أسعار الأعلاف 2000 جنيه.. ونقيب الفلاحين: نتوقع مزيد من الانخفاض

شهدت أسعار الأعلاف تراجعا في السوق المحلي، اليوم الأربعاء، بنحو 2000 جنيه في للطن، وقال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إنّ أسعار الأعلاف شهدت تراجعا في السوق المحلية اليوم، بنحو 2000 جنيه، مع توفير الدولة لمستلزمات الإنتاج.

توقعات بمزيد من التراجعات

وتوقّع نقيب الفلاحين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، تراجع أسعار الأعلاف والدواجن خلال الفترة المقبلة، حيث سجلت الأسعار ارتفاعات ملحوظة الفترة الماضية.

أسباب تراجع الأسعار

وأشار أبو صدام، إلى أنّ هناك عدة أسباب ساهمت في تراجع أسعار الأعلاف في السوق المحلية، منها مناقصة هيئة السلع التموينية وتوريد الذرة الصفراء، والإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصرية.

ورأى نقيب الفلاحين، أنّ توافر الذرة الصفراء، سيعمل على ضبط أسعار الذرة الصفراء والأعلاف في السوق المحلية، مؤكدًا دور الدولة وجهودها في السيطرة على ارتفاع أسعار الأعلاف والدواجن.