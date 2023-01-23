جامعة جنوب الوادي: نهتم بتحسين مهارات الخريجين وربطهم بسوق العمل

قال الدكتور محمد عمران، مدير مركز التطوير الوظيفي بجامعة جنوب الوادي، إن الجامعة تهتم بتحسين مهارات الخريجين وربطهم بسوق العمل، مشيرًا إلى أن هناك فجوة كبيرة بين الخبرة الميدانية التي يتطلبها سوق العمل والتعليم الأكاديمي رغم الجهود المبذولة فيه بشكل كبير، موضحًا أن الجزء الأهم والأساسي الذي نركز عليه في مركز التطوير الوظيفي هو احتكاك الخريجين المباشر بسوق العمل، والمتعلق بكيفية إعداد السيرة الذاتية والتجهيز للمقابلات الشخصية واجتيازها، إلى جنب إرشاد الطلاب بأنواع الوظائف المناسبة له وتأهيله عليها.

اهتمامات مركز التطوير الوظيفي

وأضاف «عمران»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «هذا الصباح» مع الإعلامية دعاء جاد الحق عبر فضائية «EXTRA NEWS»، أن مركز التطوير الوظيفي بجامعة جنوب الوادي يولي اهتمامًا كبيرًا بتقليل الفجوة سالفة الذكر لكي يتم تأهيل الشباب لسوق العمل مباشرة وتحديدًا العمل الحر وإنشاء المشروعات، متابعا: «بدأنا نلمس بعض النتائج بوضوح خاصة بعد قيام العديد من الشركات والمصانع بطلب طلاب وخريجين مؤهلين حاصلين على دورات تدريبية مؤهلة لسوق العمل من جامعة جنوب الوادي بالتحديد».

«مركز التطوير» يولي اهتمامًا لريادة الأعمال

وأشار مدير مركز التطوير الوظيفي بجامعة جنوب الوادي، إلى أنه من الملاحظ بعد إنشاء مركز التطوير الوظيفي هو إمكانية شغل الطلاب للوظائف المختلفة والتي تكون بعيدة عن التخصص الأكاديمي، مؤكدًا على اهتمام المركز بموضوعات ريادة الأعمال وكيفية إنشاء الخريج مشروع خاص به.