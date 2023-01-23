«القوى العاملة» تستعد لإعلان وظائف لذوي الهمم في مختلف المحافظات

أصدرت وزارة القوة العاملة بيانا أعلنت فيه، تحديد عدد العمالة من ذوي الاحتياجات الخاصة المستوفاة نسبة الـ 5 % بالقطاع الخاص بمختلف المحافظات، وتحديد النِسب المتبقية، تمهيداَ للانتهاء من قاعدة بيانات كاملة بشأن المنشآت والأعداد المطلوب توفير وظائف القوى العاملة لها طبقا للقانون رقم 10 لسنة 2018، الخاص بذوي الإعاقة.

وكشف البيان عن اتخاذ وزير القوى العاملة قرارا بضرورة انتهاء المديريات من حصر المصانع والمنشآت بالقطاع الخاص لأعداد ذوي الاحتياجات الخاصة وذوي الإعاقة بها، مع تحديد المدد المتبقية لباقي المديريات التي توجد بها كثافة في عدد المنشآت المطلوب منها تشغيل هذه الفئة، مؤكداً أن قاعدة البيانات المرتقبة ستكون بالأسماء والأرقام، وأن ذوي الهمم دائما في قلب القوى العاملة ومحل متابعة.

الانتهاء من حصر نسبة الـ 5 % خلال 10 أيام

ولفت البيان الى أن وزير القوى العاملة أكد أن الوزارة سوف تقوم بعد عملية حصر عمالة الـ 5 %، وفي غضون 10 أيام على الأكثر بالإعلان عن الوظائف الخالية وأسماء المنشآت وعناوينها لإتاحة الفرصة لذوي الإعاقة للتقديم وتحديد الأسماء الراغبة في العمل من تلك الفئة، تمهيدا لتدريبهم وتأهيلهم لسوق العمل.