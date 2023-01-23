قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا عن «أوينو بارك» اليابانية.. واحة خضراء ساحرة

سلط برنامج «صباح جديد» المُذاع على قناة القاهرة الإخبارية، الضوء على حديقة أوينو بارك الواقعة في قلب العاصمة اليابانية طوكيو، وإحدى الوجهات المفضلة لزائري اليابان.

وأوضح البرنامج، أنّ الحديقة تتميز بالمساحات الشاسعة من المتنزهات الجميلة والملونة التي تكسوها الأزهار والورود، حيث تعد واحةً خضراء ساحرةً تمزج بين أصالة الماضي مع حداثة الحاضر.

معالم سياحية يابانية

وأضاف التقرير أنّ أوينو بارك تحتوي على مجموعة من أهم المعالم السياحية باليابان، بينها حديقة حيوانات و«أكواريوم» والعديد من المتاحف، ما جعلها واحدةً من أجمل الوجهات السياحية في طوكيو.

أقدم حديقة حيوانات في اليابان

وافتتحت الحديقة عام 1882، وهي أقدم حديقة حيوانات في اليابان، وتضم مجموعة كبيرة من الحيوانات، بما في ذلك الباندا الصينية المعرضة للانقراض .

وتابع التقرير، أنّ «أكواريوم» الموجود في الحديقة واحدا من أفضل وأكبر أحواض الأسماك في القارة الآسيوية، وأحد أكثر المعالم جذبًا للسياح.