متحف الحضارة يعقد ورشة فنية للطلبة خلال إجازة منتصف العام الدراسي

نظم المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط، ورشة فنية ثقافية تحت عنوان «العقيدة في الحضارة المصرية القديمة»، احتفالا باليوم العالمي للديانة المصرية القديمة، الذي يوافق 16 يناير من كل عام، ضمن استراتيجية المتحف لتقديم البرامج والفعاليات المتنوعة بهدف زيادة الوعي بالفن والتراث الثقافي والحضاري بأساليب متنوعة وجذابة.

وقالت فيروز فكري نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للإدارة والتشغيل، إن الورشة نظمها مركز الفنون التابع للمتحف، كأحد البرامج والأنشطة التي يقدمها المتحف لزواره من مختلف الفئات العمرية، وتحظى بإقبال مجتمعي كبير.

تعليم الأطفال وتزويدهم بالمعلومات

وأكدت أن مثل هذه الفعاليات تسهم بشكل فعال في تعليم الأطفال وتزويدهم بمعلومات مفيدة، إذ أن المتحف يحرص على تقديمها بالتزامن مع إجازة منتصف العام الدراسي لمساعدة الأُسر المصرية على شغل أوقات فراغ الأبناء بأنشطة مفيدة في هذا الوقت من العام.

العقيدة والمعبودات والرموز عند المصري القديم

وأشارت نرمين مصطفى أخصائي فنون أول بالمتحف القومى للحضارة، إلى أن الورشة تضمنت محاضرة تناولت فكرة العقيدة والمعبودات والرموز عند المصري القديم، وكيفية نشأتها وتطورها وكيف تأثرت العقيدة حتى عرف المصريون الأديان السماوية الثلاثة اليهودية والمسيحية والإسلامية، وكيف أبدع المصري القديم في التعبير عنها بأسلوب رمزي في الفنون المختلفة مثل النقوش والنحت والتصوير، إذ يتمتع المتحف بعرض مجموعة فريدة منها في القاعة الرئيسية له، وتضم مقتنيات تحكي تاريخ الديانات السماوية وأيضا فاترينة بها عدد من التماثيل الأثرية الرائعة للربات الحاميات.

تضمنت الورشة تطبيقا عمليا جرى خلاله تنفيذ أقنعة بسيطة مستوحاة من أشكال بعض رموز الآلهة المصرية القديمة منها آنوبيس وسخمت وماعت ونوت.

وفي نهاية الورشة شارك الأطفال والتلاميذ في لعبة كروت الذاكرة، وجرى توزيع كتيب عليهم يحتوي على العديد من الرسوم المعدة للتلوين، وتضم العديد من الرموز المرتبطة بعقيدة الحضارات المتعاقبة على أرض مصر.