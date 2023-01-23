مؤسسات وشركات تعلن عن عدد كبير من الوظائف بمرتب يصل إلى 7709 جنيهات

عدد كبير من الوظائف أصبحت متاحة حاليا لشريحة كبيرة من المواطنين الراغبين في البحث عن عمل بمرتبات مجزية، وشاملة التأمينات الاجتماعية، وهي وظائف متاحة وموجودة ومعلن عنها من جانب عدة جهات وهيئات مختلفة.

وظائف المركز الثقافي البريطاني

أعلن المركز الثقافي البريطاني عبر موقعه الرسمي، عن وظائف خالية بالمركز بمرتبات تصل لـ 7709 جنيهات، وهي وظيفة مسؤول خدمة العملاء والمبيعات، والتقديم من خلال الموقع الرسمي للمركز على الرابط الاليكتروني هنا

وظائف مترو الأنفاق

كما أعلنت مؤخرا الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، عن حاجتها لعدد كبير من الفنيين في عدة وظائف مرتبطة بصيانة المعدات والنظم والتحكم، وتتضمن فنيّ «ميكانيكية، الوحدات المتحركة، الكهرباء، الإشارات، اتصالات»، وآخر موعد للتقديم، الأربعاء المقبل والتقديم من خلال البريد المسجل بعلم الوصول على «ص بـ 466 رمسيس- كود 11794»، مع كتابة الاسم والوظيفة على الظرف.

وظائف شركة غاز مصر

كما أعلنت شركة «غاز مصر» عن حاجتها عدد من مندوبي المبيعات في القاهرة لشغل عدة وظائف جديدة في الشركة، وذلك لترويج وبيع منتجات الشركة، و تسجيل المعاملات البيعية، وجذب العملاء الجدد، وتحقيق الأهداف البيعية المطلوبة، بشرط أن يكون المتقدمين للوظائف لا تقل الخبرة عن ثلاث سنوات، ومن خريج المدارس الثانوية الفنية نظام 3 سنوات، وخبرة في مجال تسويق ومبيعات الغاز.

وظائف شركة أمان

وأعلنت شركة «أمان»، عن مجموعة من الوظائف الجديدة، وتتضمن مسؤولي مبيعات، وسائقين، وذلك بمرتبات تبدأ بـ 4500 جنيه شهرياً، بالإضافة للحوافز والعمولات، وتأمينات اجتماعية، وتأمين صحي، على ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا، وإجادة اللغة الإنجليزية، ويشترط العمل للذكور فقط.

وظائف الشباب والرياضة

وعلى الصعيد الحكومي، أعلنت وزارة الشباب والرياضة، من خلال الإدارة المركزية لتمكين الشباب، عن توفير عدد من الوظائف للشباب من خلال مبادرة «توظيف مصر»، وذلك عن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة جملة ماركت، وتتضمن الوظائف «مساعد كاشير، مشرف خدمة عملاء، بيع مباشر، مسئول مخازن، شيف مخبوزات، شيف شاورما، شيف شواية وشيف مطبخ، بائع خضار وفاكهة، موظف أمن، جزار بلدي، سباك، حداد، كهرباء، تبريد وتكييف».

وهى وظائف ذات مرتبات مجزية، وتوفير تأمين طبي عائلي وتأمين اجتماعي، والتامين من خلال الرابط ، كما تحدد يوم الخميس 29 يناير 2023 للمشاركة في يوم التوظيف بداية من الساعة 10 صباحا وحتى الثالثة عصرا بمركز شباب المعادي الجديدة.

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عن حاجتها لوظائف مكتبية في مكتب الأمين للمحاسبة والاستشارات الضريبية، وتتضمن «مراجع تحت التمرين، مراجع مساعد، مراجع أول».

وظائف الشركة القابضة للصوامع والتخزين

وفي الشرقية، أعلنت الشركة القابضة للصوامع والتخزين، أحد شركات وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن توافر وظائف شاغرة، لأبناء مركز أبو حماد، للعمل في مقر الشركة القابضة للصوامع بالشرقية، والتقديم للوظائف مستمر حتى يوم الخميس 26 يناير، وتتضمن الوظائف مهندس ميكانيكا، فني كهرباء، فني ميكانيكا.

وظائف القوي العاملة

وكشفت وزارة القوى العاملة، عن عدد كبير من الوظائف الخالية، للشباب الخريجين، تتضمن 1223 وظيفة خالية في 14 شركة، في 6 محافظات «القاهرة، والجيزة، وبورسعيد، وأسيوط، والإسكندرية، والغربية»، بينها وظائف لذوي الهمم، برواتب تبدأ من 2700 جنيه شهريا، وتأمين الصحي والاجتماعي، في تخصصات «أخصائي تمويل، ومعلمين، ومنسقة ميدانية، وملاحظ كهرباء، وملاحظ حراريات، ومشرفين إنتاج، وخدمة عملاء، ومسؤول ائتمان، وأفراد أمن، ومشرفو مواقع، ومشرفو استقبال، وعمال نظافة ومندوب وتوزيع، وعمال مخازن وإنتاج، وتخصصات أخرى»، والتقديم من خلال الرابط الخاص بموقع القوي العاملة هنا.