توقعات طقس الـ72 الساعة المقبلة.. ارتفاع درجات الحرارة على جنوب البلاد

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار موجة الطقس المعتدل خلال ساعات النهار، والبارد خلال المساء، وذلك على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، خلال الـ72 ساعة المقبلة.

سبب ارتفاع درجات الحرارة الأيام القادمة

أشارت الأرصاد الجوية، في بيان تفصيلي صادر عنها، إلى أن الطقس سيكون مستقرا حتى نهاية الأسبوع الجاري، خاصة في درجات الحرارة العظمى والصغرى، بسبب استمرار تاثير المرتفع السيبري، ومنخفض البحر الأحمر، سبب ارتفاع درجات الحرارة.

وتبلغ العظمى على جنوب البلاد نحو 26 درجة نهارا، ويسود طقس مائل للحرارة، في حين تتراوح على القاهرة والسواحل الشمالية بين 21-22 حيث يسود طقس معتدل الحرارة.

درجات الحرارة لـ72 ساعة مقبلة

وجاءت درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، على محافظات الجمهورية، كما يلي:

درجات الحرارة الثلاثاء 24 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 15.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 11.

درجات الحرارة الأربعاء 25 -1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 11.

- جنوب سيناء: العظمى 24 والصغرى 15.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10

درجات الحرارة الخميس 26-1-2023

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 11.

- الوجه البحري: العظمى 22 والصغرى 11.

- السواحل الشمالية: العظمى 21 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: العظمى 25 والصغرى 14.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 06.

- جنوب الصعيد: العظمى 26 والصغرى 10.