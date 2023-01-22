حالة الطقس غدا معتدلة خلال النهار باردة في الليل على الأنحاء كافة

الأجواء شتوية معتدلة الحرارة، خلال حالة الطقس غدا، في فترات النهار على أغلب المناطق مشال البلاد وصولًا إلى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وعلى محافظات شمال وجنوب الوجه البحري، في حين تكون الأجواء مائلة للدفء على جنوب البلاد.

حالة الطقس غدا

وأضافت الأرصاد الجوية، أنّ البلاد تتأثر بامتداد المرتفع الجوي بطبقات الجو العليا، وهو يساعد على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال النهار، ومع بداية ساعات المساء، تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض، بشكلٍ ملحوظ وحتى ساعات الصباح الباكر، حيث تكون الأجواء باردة وشديدة البرودة على محافظات الجمهورية، كما يستمر تكون الصقيع على المزروعات بوسط سيناءن بسبب إنخفاض درجات الحرارة لأقل من 5 درجات.

درجات الحرارة غدا

وعن درجات الحرارة المتوقعة، غدا الاثنين، على مدن ومحافظات كالتالي:-

- القاهرة 21 - 11.

- العاصمة الإدارية 21 - 11.

- أكتوبر 21 - 11.

- بنها 22 - 10.

- دمنهور 21 - 10.

- وادي النطرون 22 - 10.

- كفر الشيخ 21 - 11.

- المنصورة 21 - 10.

- الزقازيق 22 - 12.

- شبين الكوم 22 - 11.

- طنطا 21 - 11.

- دمياط 21 - 12.

- بورسعيد 20 - 11.

- الإسماعيلية 23 - 10.

- السويس 21 - 10.

- العريش 20 - 10.

- رفح 20 - 11.

- رأس سدر 22 - 09.

- نخل 20 - 02.

- كاترين 15 - 01.

- الطور 22 - 09.

- طابا 23 - 11.

- شرم الشيخ 23 - 13.

- الإسكندرية 20 - 13.

- العلمين الجديدة 20 - 12.

- مطروح 19 - 11.

- السلوم 19 - 10.

- سيوة 19 - 6.

- رأس غارب 23 - 12.

- الغردقة 24 - 12.

- سفاجا 24 - 13.

- مرسى علم 25 - 13.

- شلاتين 26 - 16.

- حلايب 23 - 15.

- أبو رماد 24 - 16.

- رأس حدربة 23 - 15

- الفيوم 22 - 08.

- بني سويف 23 - 7.

- المنيا 22 - 7

- أسيوط 22 - 6.

- سوهاج 23 - 8.

- قنا 25 - 9.

- الأقصر 25 - 8.

- أسوان 26 - 10.

- الوادي الجديد 25 - 6.

- أبو سمبل 27 - 10.